الصور الأولى لـ بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد زواجهما

متابعة بتجــــــــــــــرد: انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من أحدث جلسة تصوير عقدتها نجمة بوليوود بريانكا شوبرا مع زوجها النجم الشهير نيك جوناس لصالح مجلية “فوغ” العالمية بعد الإحتفال بزواجهما.

وكان نيك جوناس وبريانكا شوبرا قد احتفلا بزواجهما في احتفالية كبيرة امتدت من 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حتى الثاني من شهر كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في مدينة جودبور الهندية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورًا خاصة لهما من احتفالية توديع العزوبية حيث ظهرا فيها بلقطات عفوية مع الأصدقاء وفقًا للتقاليد في الهند.

الجدير ذكره أن النجم نيك جوناس يصغر بريانكا شوبرا بعشرة أعوام، وكان قد وصل برفقتها إلى مومباي يوم الأربعاء 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.