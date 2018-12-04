حسين الجسمي يجول الإمارات العربية المتحدة محتفلاً باليوم الوطني الـ47

متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك النجم الإماراتي حسين الجسمي في احتفلات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ47، وقدم مجموعة من المشاركات الهامة جال لأجلها إمارات الدولة، بدأها في يوم 30 نوفمبر 2018 من إمارة الشارقة على مسرح المجاز، حيث قدّم أوبريت “إمارات زايد” بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي تضمن 8 لوحات من كلمات الشاعر مصبح الكعبي، وألحان فايز السعيد الذي شارك في غناء الأوبريت أيضًا الى جانب الفنانين أريام، حنان رضا ومحمد الشحي.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بالمشاركة دائمًا في احتفالات إمارات الدولة، وتنقل بكل فخر حاملًا محبة الوطن من أجل زرع الفرح والسعادة بين الناس أطفالًا ونساء ورجالًا، واضعًا نصب عينه راية ألوان العلم الإماراتي، وهنأ أصحاب السمو حكام الإمارات والشيوخ والمواطنين وكل من يقطن ويعيش في هذه الأرض الطيبة.

إمارة رأس الخيمة

وفي إمارة رأس الخيمة، وبحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، طلب حسين الجسمي الوقوف دقيقة إحترام وتقدير للوطن الإماراتي بين الأمم والشعوب، وقدّم النشيد الوطني بصوته، قبل أن يبدأ حفله الغنائي على مسرح منصة فعالية “احتفالات عام زايد” أمام أبراج جلفار مساء يوم 1 ديسمبر 2018 وذلك أمام ما يقارب عشرة آلاف شخص تفاعلوا مع جميع الأغنيات التي قدّمها.

إمارة دبي

وفي وسط مدينة دبي، وبحضور جمهور كبير فاق الـ15 ألف شخص، جاءوا خصيصًا الى حديقة “البرج” لمتابعة الحفل الوطني يوم 2 ديسمبر 2018، قدم الجسمي مجموعة كبيرة من أغنياته المتنوعة ما بين الألوان الموسيقية الخليجية والعربية، برفقة الفرقة الموسيقية الكبيرة بقيادة المايسترو وليد فايد، وذلك وسط تجاوب كبير من الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء والتفاعل المفرح الذي استمر الى آخر لحظات الحفل.

وأعرب الجسمي في بداية الحفل عن فخره كإماراتي بكل ما تحقق لهذا الوطن من إنجازات، وقال: “الإمارات هي الروح، وزايد هو النبض والشريان، وشيوخنا الصقور المخلصين”.

وبعزفه المنفرد على آلة البيانو، أبدعالجسمي بتقديم أغنية “أنا لها شمس”، وهي إحدى الروائع التي كتب كلماتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

هذا وقدّم الجسمي خلال الحفل مجموعة من الأغنيات الوطنية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جميع الحضور، وخاصة أغنية “مجد العرب” المهداة الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب مجموعة من الأغنيات الجديدة.

هذي الإمارات

الجدير ذكره أن حسين الجسمي قدّم من ألحانه وغنائه أغنية وطنية، أطلقها بالتزامن مع إحتفالات اليوم الوطني الـ47 وحملت اسم “هذي الإمارات” من أشعار معالي الدكتور مانع بن سعید العتیبة، وتوزيع وليد فايد.