خاص- جوزيف عطية يُفجر مفاجأة عبر بصراحة

كرمت إدارة “انغامي”، مساء امس، الاثنين 3 كانون الأول، النجم جوزيف عطية لتخطيه المئة مليون مستمع على التطبيق.

وسلّمت “انغامي” نجم “عمر عسل” درعاً تكريمياً فضياً زُين بإشارة المئة مليون واشارة انغامي.

وشكر جوزيف الشركة على تكريمها، كما شكر جمهوره الذين كانوا السبب بهذه المناسبة وبخاصة مستمعي “انغامي”.

وكشف جوزيف عن مفاجأة، وهي عودته لشركة “ستارسيستم” بعد انفصال دام لسنتين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة امين ابي ياغي.

وفي حديث خاص مع النجم جوزيف عطية، عبّر عن سعادته بالتكريم من قبل تطبيق “انغامي”. وعن سعادته بتخطيه هذا الرقم الكبير. وتمنى ان يبقى عند حسن ظن الجمهور وثقته.

وعن عودته لشركة “ستارسيستم”، أشار الى انه انفصل عنها لسنتين ولكن العلاقة استمرت بينهما ودية وخاصة مع رئيسها امين ابي ياغي حيث كان يبادله الآراء بأعماله الفنية فقرّر العودة اليها.

وعن سبب اختياره الشعب الاردني للاحتفال بليلة رأس السنة والابتعاد عن جمهوره اللبناني، لفت “عطية” الى انه احتفل مع الشعب اللبناني في حفل رأس السنة لفترة 15 عاماً متواصلة. واضاف ان هذه السنة سيحتفل مع الشعب الاردني الذي يحبه ايضًا في حفلين ضخمين، الاول في فندق “هيلتون البحر الميت”، والثاني في فندق “لاندمارك” في عمان.

وعن عمله الجديد، كشف جوزيف لموقعنا عن تحضيره لاغنية جديدة ايقاعية من دون الكشف عن اسمها، وهي من كلمات فادي مرجان، الحان علي حسون وتوزيع عمر صباغ كانت قد صورت بين ايطاليا واليونان من اخراج جاد شويري وبالتعاون مع “انغامي”.