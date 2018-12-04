شكرا لقرائتكم خبر عن "وحشونى الحبايب".. أحدث أغانى كارول سماحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة اللبنانية كارول سماحة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "وحشونى الحبايب"، وهى من كلمات هانى رجب وألحان مديح وتوزيع بلال الزين، والمقرر طرحها خلال رأس السنة.

من ناحية أخرى تستعد كارول لإحياء حفل غنائى بمناسبة رأس السنة ببلدها لبنان، يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر الحالى، ومن المتوقع أن تقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة.

يذكر أن كارول صورت مؤخرا أغنية "صحابى" من الألبوم السابق على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان رامى عاشور.