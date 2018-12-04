شكرا لقرائتكم خبر عن ستات قلبت رجالة ورجالة قلبت وحوش..7 نجوم غيرهم الميكاج السينمائي بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات طويلة شهدت السينما العالمية تطورا كبيرا في عالم المكياج السينمائي، وخصصت العديد من الجوائز العالمية لتلك المهنة التي لا تقل أهمية عن التمثيل، ففي بعض الأدوار يعتبر المكياج السينمائي هو البطل الأساسي والرئيسي وليس النجم الذي يقدم الدور أمام شاشة السينما، ولذلك نقدم لكم 7 نجوم لن تصدق كيف حولهم المكياج السينمائي تماما منهم نجمات قمن بأدوار رجال ومنهم يتمتعون بوسامة وجمال تحولوا إلى وحوش مخيفة أو شخصيات مشوهة، واليكم الفارق قبل وبعد بالصور..

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Tilda Swinton قبل

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