شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يحتفى بفلسطين ويكرم الفنانة عرين عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفي مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 20 بدولة فلسطين من خلال عدة فعاليات منها مثلا عرض المسرحية الفلسطينية "راجع ع فلسطين"، بالإضافة لإحياء أمسية شعرية لكلّ من الشاعرين الفلسطينيين مريد البرغوثي وتميم البرغوثي. كما سيكون ضمن برنامج الاحتفاء بفلسطين كضيف شرف عربي بالمهرجان فتح حوار بين المسرحيين التونسيين والعرب ويوم 13 ديسمبر بقاعة السينما بنزل أفريكا . كما سيكون هناك تكريم خاص للمسرح الفلسطيني في هذا الإطار ومن المكرمين من صناع المسرح بفلسطين الفنانة عرين عمري والفنان أحمد أبو سلعوم .

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