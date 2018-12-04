شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام هتعجبك على "Netflix" خلال شهر ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نتفليكس "Netflix" خلال شهر ديسمبر الجاري عددا من الأفلام التي تستحق المشاهدة، فبعيدا عن كونها تضم عددا من أهم وأشهر النجوم العالميين إلا أنها أيضا تعرض قصصا متنوعة ترضي جميع أذواق المشاهدين، وذلك حسب موقع " indiewire" .

فيلم "Roma"

تسرد عام في حياة عائلة من الطبقة المتوسطة في أوائل السبعينيات، والتي تواجهها العديد من المشاكل والأحداث المشوقة، و هو بطولة مارينا دي تافيرا و نانسي جارسيا جارسيا و فيرونيكا جارسيا .

فيلم "The Lobster"

تدور الاحداث في المستقبل القريب حيث يتم نقل الأفراد العزاب، وفقا لقوانين المدينة إلى الفندق، حيث يضطرون إلى إيجاد شريك رومانسي في خمسة وأربعين يوم، و هو من بطولة كولين فاريل وجيسيكا باردين .

فيلم "Mile8"

تدور الاحداث حول جيمي سميث الذي يسعي ويكافح من اجل شق طريقه في الحياة والوصول إلى الشهرة والأضواء، و الفيلم من بطولة ايمينيم و ايفان جونز و بريتني مروفي .

فيلم " Bird Box" :

تدور أحداثه حول امرأة تمر بعدد من الأحداث الصعبة مع مجموعة من اﻷطفال وهم معصوبو العينين وعليهم أن يشقوا طريقهم عبر أحد اﻷنهار، الفيلم من بطولة ساندرا بولوك وسارة بولسون.