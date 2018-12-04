باسم يوسف يروج لبرنامجه الجديد ويكشف مواعيد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
كشف باسم يوسف، عن المواعيد الخاصة ببرنامجه الكوميدي الجديد والذي يحمل عنوان "Saturday and Sunday at Joe’s Pub"، بنشره فيديو مجمع لعدد من أشهر الإعلاميين الأمريكيين وهم يقوموا بتقديم باسم كونه "فنان ساخر".
وعلق على الفيديو قائلاً: "يومان فقط على برنامجي في أوستن الثلاثاء 5 ديسمبر، وبعدها يوم 11 في مدينة إرفاين في كاليفورنيا".
ونشر موقع "ذا نيويورك تايمز" تقريرًا عن المهرجان المرتقب، والذي ستبدأ فعالياته الاثنين المقبل، ويقدم عددًا من المحتويات المختلفة والمختصة بأنواع الكوميديا، منها "الاستاند آب والاسكتشات"، من قبل عدد من الموهوبين حول العالم، وأشار التقرير إلى أن برنامج باسم الجديد "Saturday and Sunday at Joe’s Pub" هو من أكثر البرامج الكوميدية المنتظر بالاحتفال.
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