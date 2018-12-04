هكذا احتفلت نانسي عجرم وبناتها بعيد البربارة

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:48 صباحاً -
نانسي عجرم وبناتها في عيد البربارة
احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وبناتها بعيد القدّيسة بربارة لدى الطوائف المسيحية.
ونشرت نانسي عجرم، عبر حسابها على انستغرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها مع بناتها بنفس الملابس وواضعين اقنعة على وجوههم وعلقت عليها: “عيد بربارة سعيد”.
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Happy St Berbara
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