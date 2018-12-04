لمن قالت سما المصري: عايز تبوس رجل رانيا يوسف؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:48 صباحاً -

سما المصري

مازال الجدل مستمرا حول فستان رانيا يوسف والذى ارتدته فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى، فرغم البيان الذى أصدرته النجمة رانيا يوسف تتحدث فيه عن الفستان وملابسات ارتدائه، علق ميدو على الفستان عبر حسابه قائلا: “فستان رانيا يوسف وحش جدا بصراحة، بس انتوا مال ابوكوا هو عريان ولا لأ؟ هتنزلوا معاها القبر تتحاسبوا؟ والله والله والله 70٪ من اللى هاجموها لو شافوها هيبوسوا ايديها ورجليها كمان”

ويبدو أن هذا الحديث لم ينل إعجاب سما المصرى، والتى قامت بـ “وصلة ردح” ضد ميدو بعد هذه التغريدة، حيث أبدت اعتراضها على كلمة “انتوا مال أبوكوا”، مبررة ذلك أن النقد حق لأى شخص.

وقالت سما المصرى لميدو “لا لا لا حاسب بس.. احترم نفسك فى الكلام معانا أومال.. أنا واحدة بانتقدها يبقى مال أبويا ؟؟ طب وانت كمان مال أبوك؟؟ انا حرة انتقدها بمزاجى طب ما فى ناس بتتنقدنى اطلع أقولهم مال أبوكم ؟؟

وأضافت سما: “اختشى على دمك كل واحد له حق النقد طالما مابيجرحش فى حد.. ايه هندبح الناس ونجيب سيرة أبوهم وأمهم علشان بينتقدونا؟؟ أنت عاجبك الموضوع ولا هى صاحبتك انتوا أحرار لكن هتجيب سيرة الأب والأم هنجيب سيرة أبوك وأمك دا لو انت قلت كده بجد؟؟..

وتابعت سما موجهة حديثها لميدو: “وبعدين بتقول اللى بينتقدها يتمنى يبوس رجليها، ليه يا حبيبي رجل شجرة الدر ولا إيه ؟ أنا بانقدها أهو بس ماعرفش بوس الرجلين، فى ناس تانية اللى تعرفه، ولو مفيش نقد ولا محاسبة لحد كلنا نمشى وهو بيكلم المصريين خلو عندكم دم شوية”.

واختتمت سما: “بلاش التعالى ع الناس دا.. لبس زفت قلنا لبسها وحش.. ما كفرناش يعنى بتدخل الأب والأم فى الموضوع ليه باه ؟؟ عيب على اسمك وتاريخك تتكلم كده مع الناس.. أنت بتكلم بنى آدمين ذيهم، أنت مش أحسن منهم، ولا على راسك ريشة ياسى كابتن انت”.