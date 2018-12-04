شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول تريلر للموسم الثانى من مسلسل Chilling Adventures of Sabrina والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر تشويقى للموسم الثانى من مسلسل الدراما والرعب Chilling Adventures of Sabrina، المسلسل من تأليف روبرتو أجيرى ساكاسا، ومن المقرر طرحه 5 أبريل فى العام المقبل.

المسلسل من بطولة ريتشارد كويل، لوسي ديفيس، تاتي جابرييل، ميشيل جوميز، روس لينش، ميراندا أوتو، فرصة بيردومو، برونسون بينتشوت، كيرنان شيبكا، جاز سنكلير.

Chilling Adventures of Sabrina يدور حول إعادة تخيل أصل ومغامرات سابرينا الساحرة فى سن المراهقة، بجانب ميولها فى الرعب والسحر بطبيعة الحال، وتسعى سابرينا بطموح كبير فى طرد الأرواح الشريرة، ما يضعها فى مواجهة أمام شخصيتها المزدوجة، نصف ساحرة، نصف قاتلة، وبينما تقف ضد قوى الشر التى تهددها، تجد نفسها فى مواجهة أخرى مع أسرتها وضوء النهار.