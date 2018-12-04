أحمد فهمي عن التحقيق معه: "حسيت أني في حلقة من رأفت الهجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان أحمد فهمي ضيفًا على برنامج "تخاريف" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني ويذاع عبر فضائية "Mbc"، وتطرق خلال حديثه بالبرنامج عن العديد من المواضيع الخاصة بحياته الشخصية والعملية.

وفي إحدى فقرات البرنامج روى أحمد فهمي موقف محرج تعرض له هو وزميله الفنان هشام ماجد، حيث تم القبض عليهما من قبل أمن الدولة بعد فيلمهما "رجال لا تعرف المستحيل"، ووصف نفسه كونه "تافه" ولا يمثل خطرًا لا من قريب أو من بعيد، وعن شعوره كأنه في إحدى حلقات مسلسل رأفت الهجان.

يذكر أن أحمد فهمي عرض له مؤخراً فيلم "الكويسين" والذي تم عرضه بموسم عيد الأضحي الماضي، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم حسين فهمي، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، وتارا عماد.

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