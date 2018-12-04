شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم طلاق جوليا روبرتس ودانى مودر بعد احتفالات "الكريسماس".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية جوليا روبرتس ضحية الشائعات التي أكدت أن النجمة الشهيرة تستعد حاليا لأخذ خطوات جادة بشأن طلاقها من داني مودر، إلا أنها تنتظر الانتهاء من احتفالات " الكريسماس" لتأخذ هذه الخطوة ، و هو ما نفاه موقع " جوسيب كوب " تماما .

بدأت الشائعة بنشر مجلة "star " تقريرا يؤكد أن زواج جوليا روبرتس وداني مور الذي استمر لـ 16 عاما هو الآن على المحك بعد فترة طويلة من التوتر، وأكد أحد المصادر للمجلة أن جوليا وداني يتعاملان معا بصدق شديد ويعترفان دائما أن ليس لديهما شيء مشترك بخلاف الأطفال ، وبالرغم من أنهما يضعان دائما مصلحة أبنائهما أمام أعينهم إلا أن جرعة التوتر بينهما أصبحت مكثفة.