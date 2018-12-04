تعرف على أبطال أحدث أفلام ويس أندرسون "The French Dispatch"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج المرشح لجائزة الأوسكار، ويس أندرسون اختيار طاقم عمل أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل عنوان "The French Dispatch" والذي ينتمي لنوعية أفلام الكوميديا والرومانسية وسيدور أحداثه في فرنسا عقب الحرب العالمية الثانية.

وأعلن أندرسون خلال الفترة الماضية عن مشاركة نخبة ضخمة من نجوم السينما العالمية ضمن طاقم العمل، على رأسهم النجمة العالمية ناتالي بورتمان، براد بيت، تيموثي شالاميت، بينيسيو ديل تورو، ليا سيدو، فرانسيس ماكدورماند، وبيل ماري، وسط ترقب عدد من صناع السينما حول العالم لفيلم ويس أندرسون الجديد.

ويعد ويس أندرسون هو واحد من أهم المخرجين في جيله، بعدما حققت أعماله السينمائية نجاحات عالمية، منها "The Grand Budapest Hotel" عام 2014، ومؤخرًا في فيلم الرسوم المتحركة "Isle of Dogs" والذي عرض بإفتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الأخيرة مطلع العام الجاري.

يذكر أن ويس أندرسون ترشح لـ6 جوائز أوسكار على الرغم من مسيرته الإخراجية التي تقتصر على 18 عمل فقط في إنجاز لم يصل له أي نجوم بمثل سنه في هوليوود، منها ترشحه لأول مرة كأفضل سيناريست عن فيلمه "The Royal Tenebaums" عام 2002، وكأفضل فيلم رسوم متحركة عن فيلم "Fantastic Mr. Fox" عام 2010.​