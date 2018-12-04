أحمد فهمي يغني ويرقص على أغنية "ريح المدام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أحمد فهمي ضيفًا على برنامج "تخاريف" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، ويُذاع عبر فضائية "Mbc"، وتطرق خلال حديثه بالبرنامج عن العديد من المواضيع الخاصة بحياته الشخصية والعملية.

وفي إحدى فقرات البرنامج، أدى أحمد فهمي وصلة رقص على أغنيته "السأسأينا في الهأهطاطا" والتي عرضت ضمن مسلسله "ريح المدام" بطريقة كوميدية.