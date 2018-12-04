اليسا تنشر صورتها في السرير وتثير ضجة!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:06 صباحاً -
اليسا في السرير
تحرص النجمة اللبنانية إليسا على أن تتواصل مع متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولا تنسى أن ترسل لهم رسالةً صباحية ومسائية.
لكن عبارة “تصبحون على خير” جاءت مختلفة، كيف لا وأرفقتها إليسا بصورةٍ إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي.
فقد أرفقت اليسا تغريدتها بصورة لها وهي نائمة في غرفة نومها وتبدو غرفتها مطلّة من إرتفاعٍ شاهق.
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