زوجة سعد الصغير تتعرض لوعكة صحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت زوجة الفنان المصري سعد الصغير لوعكة صحية شديدة ألزمتها الفراش، وطلب نجلها محمد من محبيه الدعاء لها.

محمود، نجل سعد الصغير، نشر صورة له مع والدته عبر حسابه الشخصي على «أنستجرام»، وكتب: «اللهم طهر جسد امي من كل ما تعانية اللهم لا تدع يا الله مكان ألم إلا وقد شفيته، بقدرتك اللهم اجعل العافية تسري في جسدها وارفع عنها يا مجيب دعواتكم».

جمهور نجل الفنان سعد الصغير لاعب الكرة، دعا لوالدته بالشفاء العاجل، بينما تغزل الجمهور في جمالها، من خلال عدد من التعليقات عبر حسابه الشخصي.

يذكر أن سعد الصغير لديه 4 أبناء من زوجته الأولى هم: “محمود، ومحمد، ومنة، وأحمد”، وكان الفنان قد تزوج مرة ثانية من الراقصة شمس، إلا أنه قد نفى في البداية قصة زواجه من شمس، ولكنه عاد واعترف به.

كما سبق واعترف المطرب الشعبي بخيانته لزوجته أكثر من مرة، واعتذر لها أثناء حواره مع وفاء الكيلاني في برنامج «تخاريف»، وطلب منها أن تسامحه.