سالي شاهين تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فوجئت الإعلامية المصرية سالي شاهين بحفل مميز أقامه لها أصدقائها بمناسبة عيد ميلادهما.

أصدقاء سالي أحضورا لها قالب تورتة كبيرة ووضعوا به الكثير من الشموع، وزينوا المكان بالبالونات الملونة، وهو ما أسعدها كثيرا.

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة شكر لأصدقائها على هذه المفاجأة المميزة.

وسالي شاهين من مواليد 27 نوفمبر عام 1987،هي ملكة جمال مصر عام 2002، بدأت حياتها كعارضة أزياء وموديل.

وبعد حصولها على اللقب عرضت عليها الكثير من البرامج لتقديمها في القنوات المصرية والعربية، واتجهت حاليًا إلى تطوير نفسها في مجال التمثيل، لتلتحق بالعديد من ورش إعداد الممثّل.

ومن بين البرامج التي قدمتها برنامج “فؤش في المعسكر” مع الفنان محمد فؤاد، وبرنامج “ده كلام” على قناة DMC.

وقالت سالي، في تصريحات سابقة، إنها منذ طفولتها لم تكن تحلم بأن تكون مذيعة، لكنها كانت تتمنى أن تصبح «نجارا»، حيث قالت: «لم أكن أحلم بأن أكون مذيعة أو فنانة, بل كنت أتمني أن أكون نجارا، لأنني كنت أحب رؤية نتيجة أعمالي, وعندما كبرت تمنيت أن أكون مخرجة سينما, ثم حولت طموحي العملي إلى الإعلام, فدرسته وحققت أمنيتي بأن أكون مذيعة».