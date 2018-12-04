تعليق غريب لطليقة أحمد فلوكس بعد زواجه من هنا شيحة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تساءل عدد كبير من الجمهور عن طبيعة العلاقة بين الفنان أحمد فلوكس وبين طليقته المغربية ووالدة ابنه، وذلك بعد زواجه من الفنانة هنا شيحة.

طليقة أحمد فلوكس رابيا، علقت على صورة نشرها الفنان له برفقة ابنهما، عبر «أنستجرام»، وقالت مسببة الدهشة للجمهور: «حبيب قلب مامته ربنا يحميهولي ويحفظه ليك يا أحمد»، فرد عليها فلوكس وقال: «ويحفظك ليه».

بينما أضافت عندما كثرت أسئلة الجمهور عن رد فعلها إثر زواجه من غيرها وقالت: «أبو سيف جميل ومحترم وهنا صاحبتي وحبيبتي جميلة من برة وجوه، ربنا يسعدهم ونفضل عيلة واحدة وولادنا يتربوا مع بعض وعلاقتنا دي تنشر الإيجابية في كل مكان».

الجمهور أشاد بتعليق طليقة فلوكس، ووصفها بأنها إنسانة محترمة، وجاءت أغلب التعليقات لتثني على أخلاقها.

أحمد فلوكس عقد قرانه على الفنانة هنا شيحة في أكتوبر الماضي، في جو عائلي، وقضى الثنائي شهر العسل في دبي، وجاء الزواج بعد قصة حب بينهما بدأت عند عملهما معا في مسلسل «نصيبي وقسمتك».

أحمد فلوكس تزوج من رابيا حربي وأنجب منها ابنه سيف، وانفصل عنها، وتزوجت هنا من قبل من المهندس فوزي العوامري وأنجبت ولدين.