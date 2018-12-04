بلاغ جديد ضد رانيا يوسف لمنعها من السفر والفنانة تؤكد: ابنتي تعرضت لمضايقات بسبب الفستان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازالت الفنانة المصرية رانيا يوسف تتلقى تبعات طلتها الفاضحة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 40.

تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ جديد ضد الفنانة رانيا يوسف يطالب بالتحقيق معها وسرعة ضبطها وإحضارها بسبب ظهورها بشكل مخل بالآداب، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، كما طالب بمنعها من السفر.

وجاء في البلاغ: «إن الجميع فوجئ بظهور الفنانة بزى فاضح دون أن يستر عورتها فى مشهد مهين لقيمة الفنان المصرى بل والسينما المصرية أجمع، وأن ذلك الظهور أصاب الجميع بالنفور والاشمئزاز، لكونه تصرفا يمكن أن يقوم بتقليده بعض الفتيات، مما ينال من قيم وعادات المجتمع المصرى والعربى ككل».

وأضاف أن هذا التصرف يُعد مجرّما قانونا وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات، لارتكاب رانيا يوسف علانية فعلاً مخلاً بالحياء، حيث تنص المادة على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.

يُذكر أن رانيا يوسف أصدرت بيان قالت فيه إنها لم تكن تتوقع كل هذا الضجيج حول طلتها، وأنها خانها التقدير ولا يمكن أن تسئ لتقاليد المصريين، ومن قبلها أكدت نقابة الممثلين أن الأمر لن يمر دون محاسبة، ولكنها أكدت أنها سترسل فريق من المحامين للدفاع عن رانيا، وأن رد فعل البعض أصبح مبالغا فيه.

من جهة أخرى ظهرت رانيا يوسف مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية على فضائية أم بي سي مصر وقالت إن الفستان كان به بطانة رفعت وأن مصورا تعمد تصويرها من الخلف مؤكدة أنها لن تكرر مثل هذا الفعل كاشفة أن ابنتها تشاجرت في المدرسة بسبب الفستان بعض تعرضها لمضايقات من أحد زملائها ولم تتمالك نفسها من البكاء رغم محاولات أديب إضفاء جو من المرح على اللقاء.