مي نور الشريف نسخة من خالتها الفنانة نورا في عمر الطفولة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشرت صفحة فانز الفنانة المصرية بوسي صورة نادرة لابنتها مي نور الشريف وهي طفلة بصحبة خالتها الفنانة المعتزلة نورا.

نورا ظهرت في الصورة برفقة ابنة شقيقتها، وكانت نورا مازالت شابة وتمارس مهنة التمثيل، بينما أظهرت الصورة مدى الشبه بين مي وبين خالتها، وهو ما أجمع عليه عدد كبير من الجمهور من خلال التعليقات.

مي نور الشريف كان آخر أعمالها الفنية في رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل «اللهم إني صائم»، مع الفنان مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ووفاء صادق.

نورا اعتزلت التمثيل عام 1996، وارتدت الحجاب، بينما مازالت الفنانة بوسي تقدم أعمالا فنية حتى الآن، وكان آخرها مسلسل ‌«بيت السلايف».

الفنانة المعتزل ابتعدت عن الأشواء تماما منذ اعتزالها، ولم تظهر إلا منذ سنوات قليلة إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها زوج شقيقتها الفنان الراحل نور الشريف، ولا تظهر نورا إلا فيما ندر.

ومن أهم أعمال نورا في السينما: «ضربة شمس، غاوي مشاكل، زمن حاتم زهران، انحراف، الهاربان، العار، عنتر شايل سيفه، لن أغفر أبدا، المحفظة معايا، المليونيرة النشالة، الشياطين، ومضى قطار العمر».