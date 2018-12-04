شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تلغى مسلسل Daredevil بعد ثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Netflix إلغاءها للموسم الرابع من مسلسل Marvel’s Daredevil بعد ثلاثة مواسم من العرض وتحقيقه نسب مشاهدة جيدة. دراما الأبطال الخارقين من بطولة تشارلي كوكس في دور مات موردوك، الذى يؤدى دور محامي أعمى يبرز كحارس مقنع، وتضم قائمة الممثلين أيضاً ديبورا آن ول ، وإلدن هينسون ، وتوبي ليونارد مور ، وروزاريو داوسون ، وفينسينت دو أونوفريو ، وبوب جونتون. pic.twitter.com/UoKmErZ2iD

شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تلغى مسلسل Daredevil بعد ثلاثة مواسم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .