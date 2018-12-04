"العدل جروب" تكشف كواليس مسلسلها "لدينا أقوال أخرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت شركة "العدل جروب" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، فيديو خاص بكواليس مسلسل "لدينا أقوال أخرى" بطولة الفنانة يسرا، بعد عرضه على القنوات المصرية مؤخرًا.

وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة: "بعد انتهاء عرض مسلسل لدينا أقوال أخرى، لأول مرة على القنوات المصرية، حبينا نسترجع معاكم لقطات من آخر يوم تصوير".

وتدور أحداث المسلسل حول مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته، فيبدأ التحقيق في القضية وتتعرض المستشارة لعدد من المشاكل بسبب هذا الحادث، حتى يتم إتهامها بقتل ابنها، ثم يتم الحكم عليها بالإعدام، وتتوالى الأحداث في سبيل إثبات براءتها.