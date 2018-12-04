أحمد فهمي مع وفاء الكيلاني: "هربت على أمريكا وشهدت على طلاق أبي وأمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أحمد فهمي، ضيفًا على برنامج "تخاريف" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، ويذاع عبر فضائية "Mbc"، وتطرق خلال حديثه بالبرنامج عن العديد من المواضيع الخاصة بحياته الشخصية والعملية.

وروى فهمي قصة سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يزال قاصرًا، هروبًا من كليته، مضيفًا: "ماكنش عاوز أبقى مهندس".

وقال إنه تعرض لضغوط كثيرة أثناء انفصال والديه، في الوقت الذي كان شاهدًا فيه على طلاقهما.

يذكر أن أحمد فهمي عرض له مؤخرًا فيلم "الكويسين" في موسم عيد الأضحي الماضي، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم حسين فهمي، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، وتارا عماد.