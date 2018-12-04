حكيم وسط الأشجار وقمر بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حكيم وسط الأشجار

نشر المطرب الشعبي حكيم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وسط الأشجار، وعلق: "صباحكم زي العسل".

مي عمر تحمل كلبها

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل كلبها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

قمر بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير.

ريهام أيمن وصورة جديدة

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نوال الزغبي عشرينية

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تبدو بإطلالة عشرينية.

ولاء الشريف بالبيجامة

نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي "بيجامة".

إيمان العاصي وابنتها

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة "ريتاج".

ستيفاني صليبا جذابة

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

هيدي كرم والموبايل

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل هاتفها المحمول، في كواليس برنامجها.

مايا دياب بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تبدو بإطلالة جريئة.