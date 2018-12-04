محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: يقدم موقع "الخليج 365" نشرة يومية بأبرز أخبار نجوم هوليوود، يتناول فيها أهم ما يطرأ على حياتهم الشخصية وجديد أعمالهم الفنية. في النشرة التالية نقدم مجموعة متنوعة من أخبار أفاتار، أوبرا وينفري، افينجرز، سلمي حايك، صوفي ترنر، مايلي سايرس، بريانكا شوبرا ونيك جونز، وآخرين.

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة هوليوود| صورة جديدة من كواليس "Avatar 2" و"سلمي حايك" بإطلالة غريبة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .