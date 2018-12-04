رانيا يوسف تعتذر للشعب المصري بعد أزمة فستانها: "حقكم عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب وحسن مرسي:

اعتذرت الفنانة رانيا يوسف للشعب المصري، عقب أزمة فستانها، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وقالت: "حقكم عليا".

وحلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر فضائية "Mbc مصر".

واستكملت رانيا حديثها قائلة: "مش محتاجة شهرة أو أضواء، وليا أعمال تليفزيونية وسينمائية ناجحة.. ومشكلتي إن بعد كل نجاح ليا بلاقي مصيبة"، مشيرة إلى أن مسلسلها (كإنه امبارح) لاقى نجاحًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت رانيا عن أزمة فستانها وأوضحت أنها لم تقصد أن تثير كل هذا الجدل، وأن الفستان ماركة عالمية وارتدته عدد من النجمات بمصر والوطن العربي ولم يحدث كل هذا الجدل، وأنها قامت بشراء الفستان مع بناتها اللاتي أعربن عن حبهن للفستان وسط إعجاب كل من رأى تصميم الفستان.