النشرة الفنية| سبب تراجع أحمد زكي عن "الفاجومي" و5 رجال في حياة مديحة يسري

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365، الاثنين، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بأحمد زكي، أمير كرارة، سما المصري، عزت العلايلي، مديحة يسري، محمد هنيدي، عادل إمام، وغيرهم. إليكم تفاصيل ما تم نشره:

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