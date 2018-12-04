رانيا يوسف: "مش غاوية بهدلة أنا وولادي بسبب فستان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر فضائية "Mbc مصر"، وتطرقت خلالها إلى أزمة فستانها الأخير بختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت رانيا: "مش غاوية بهدلة انا وولادي، والفستان لم أقصد به إثارة كل هذا الجدل، ولكني أوجه اعتذاري لكل من حسّ بضيق"، وعن سؤالها بمكان الفستان، أجابت "رميته".

وتحدثت رانيا عن أزمة فستانها وأوضحت أنها لم تقصد أن تثير كل هذا الجدل، وأن الفستان ماركة عالمية وارتدته عدد من النجمات بمصر والوطن العربي ولم يحدث كل هذا الجدل، وأنها قامت بشراء الفستان مع بناتها اللاتي أعربن عن حبهن للفستان وسط إعجاب كل من رأى تصميم الفستان.