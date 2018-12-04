رانيا يوسف عن هجوم سما المصري: "الدنيا دوارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب وحسن مرسي:

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر فضائية "Mbc مصر"، وتطرقت خلالها إلى أزمة فستانها الأخير بختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وتحدثت رانيا عن أزمة فستانها وأوضحت أنها لم تقصد أن تثير كل هذا الجدل، وأن الفستان ماركة عالمية وارتدته عدد من النجمات بمصر والوطن العربي ولم يحدث كل هذا الجدل، وأنها قامت بشراء الفستان مع بناتها اللاتي أعربن عن حبهن للفستان وسط إعجاب كل من رأى تصميم الفستان.

واستكملت رانيا حديثها عن المهاجمين من الفنانين منهم سما المصري والتي ظلت تهاجمها منذ ظهورها بالفستان على السجادة الحمراء للمهرجان، وردت عليها قائلة "الدنيا دوراة".