رانيا يوسف: "بعد كل نجاح ليا بلاقي مصيبة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب وحسن مرسي:

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر فضائية "Mbc مصر"، وتطرقت خلالها إلى أزمة فستانها الأخير بختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

وتحدثت رانيا عن أزمة فستانها وأوضحت أنها لم تقصد أن تثير كل هذا الجدل، وأن الفستان ماركة عالمية وارتدته عدد من النجمات بمصر والوطن العربي ولم يحدث كل هذا الجدل، وأنها قامت بشراء الفستان مع بناتها اللاتي أعربن عن حبهن للفستان وسط إعجاب كل من رأى تصميم الفستان.

واستكملت رانيا حديثها قائلة: "مش محتاجة شهرة أو أضواء، وليا أعمال تليفزيونية وسينمائية ناجحة.. ومشكلتي إن بعد كل نجاح ليا بلاقي مصيبة"، مشيرة إلى أن مسلسلها (كإنه امبارح) لاقى نجاحًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.