كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأخير لفيلم “Aquaman”

متابعة-سنيار: أصدرت شركة “Warner Bros. Pictures” و ” DC Films” أول عرض دعائي لفيلم “Aquaman”، والذي يخرجه جيمس وان.

الفيلم هو مغامرة مليئة بالإثارة تمتد عبر العالم تحت المياه في البحار السبعة، ويحكي قصة آرثر كاري، الذي يدرك أنه وريث مملكة (أتلانتيس) تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهم الأول، ومن ثَم بطل العالم.

الفيلم من بطولة آمبر هيرد، جايسون مومو، نيكول كيدمان، باتريك ويلسون، دولف لاندجرين، وليام دافو.

يفتح Aquaman في 21 ديسمبر في دور العرض في جميع أنحاء العالم.