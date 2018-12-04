بعد رانيا يوسف..شاهدوا فستان اصالة يثير ضجة على مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:48 صباحاً -

وسط المعمعة التي احدثتها الفنانة رانيا يوسف خلال مشاركتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، أثارت الفنانة اصالة نصري جدلاً كبيراً باطلالة تشبه الى حدّ كبير إطلالة الفنانة فيفي عبده في ختام مهرجان القاهرة.

واختارت النجمة السورية فستاناً ضخماً من تشكيلة المصمم اللبناني نيكولا جبران، نجح تصميمه الضيق من فوق والواسع من الاسفل مع حزام في الوسط في ابراز خصرها النحيف، وكان للاكمام الضخمة حركة اضافية على التصميم، إلا أن نوع القماس ولونه وحجمه الكبير لم يناسب شكل جسم أصالة. وانقسمت التعليقات بين من رأى أنه مناسب لها ومن رأى العكس.

واضافت اصالة بعض الاكسسوارات الفضية الناعمة على الفستان الخمري، ووضعت مثلها على شعرها القصير الذي رفعته من جهة واحدة، واكملت اطلالتها بمكياج ناعم ركز على العينين مع احمر شفاه بلون خفيف.واثارت النجمة جدلا كبيرا بتعليقها على احدى صورها التي نشرتها على تطبيق انستغرام، وقالت فيها “انا بس اللي بعرف شكل شعوري لحظة تصويري، ولما ما ببتسم بصورة عيوني بتكون اصدق”، في اشارة الى ان عيونها تحمل الكثير من الحزن الامر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى متابعيها.