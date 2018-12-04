كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:48 صباحاً -

شاهدوا مؤسسة "بهية لعلاج سرطان الثدي" تكرم اليسا في مصر

كرّمت مؤسسة “بهية لعلاج سرطان الثدي” الفنانة إليسا خلال حفل أحيته من حفلات ساقية الصاوي بفرعها الجديد في مدينة الشروق حيث أهدتها المؤسسة درعها لدورها في التوعية من المرض.

وقالت اليسا: “كنت مريضة بسرطان الثدي وتعافيت منه، فلا بد من الكشف المبكر لتفادي أخطاره”.

وقدّمت إليسا بحسب موقع “النهار” أبرز اغنياتها منها: “عايشالك”، “وحشتوني”، “لولا الملامة” وأغنيات من ألبومها “إلى كل اللي بيحبوني”.