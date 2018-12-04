كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:48 صباحاً -

شاهدوا شيرين رضا تتحدّث عن تفاصيل مشهد شنقها!

نشرت الممثلة ​شيرين رضا​ عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشفت من خلاله عن كواليس مشهد شنقها في مسلسل “لدينا أقوال أخرى”.



وعلقت شيرين على هذا الفيديو قائلة:” كواليس لدينا أقوال أخرى.. مكنتش سهلة عليا بس برضه كان في ضحك وهزار لأخر لحظة وأنا بتشنق”.

الجدير ذكره ان مسلسل “لدينا أقوال أخرى” من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد علي.