ريهام سعيد: سخرية عادل إمام ونور الشريف أدخلتني المصحة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

روت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تفاصيل معاناتها من التنمر في فترة من حياتها بسبب وزنها الزائد.

الإعلامية المصرية قالت إنها بعد ولادتها ابنتها “أمينة” وابنها “يوسف”، زاد وزنها 40 كيلو جرام، وكان ذلك مع بداية عملها كمذيعة.

ريهام أكدت أنها تعرضت للكثير من السخرية بسبب وزنها الزائد، حتى أنها عندما تقدمت لإحدى اختبارات المذيعات قيل لها أنت مكانك في المطبخ وليس على الشاشة، وذلك نظرا لوزنها الزائد.

ولفتت إلى أنها بعد انفصالها عن زوجها الأول، تزوجت من رجل كان يسخر منها ومن وزنها بشكل دائم، وهو ما كان يشعرها باكتئاب شديد.

ريهام أكد أيضا أن الفنان عادل إمام سخر من وزنها الزائد أيضا، عندما قابلته في أحد الأماكن وعبرت عن رغبتها في العمل معه، لكنه مازحها قائلا أنها لا تصلح، وأنه تم اختيارها للتمثيل في مسلسل “المرسى والبحار” مع يحيي الفخراني نظرا لسمنتها، قائلا: “اختاروكي علشان تخينة وتملي الشاشة بجوار يحيي الفخراني”، لافتة إلى أنه كان يقصد المزاح لكنها تأثرت بشدة من كلامه.

كما ذكرت موقف آخر جمعها بالفنان نور الشريف، حيث أنها التقته بعد أن قدمت له جائزة في “أوسكار المحور”، وذهبت لتحيته فقال لها: “انتي تخينة أوي ليه عاملة في نفسك كده.. إنتي شكلك حلو ليه كده”.

الإعلامية المصرية أكدت أنه على الرغم من أن عادل إمام ونور الشريف كانا يقصدان توجيه النصيحة لها، إلى أنها حزنت بشددة من كلامهما، وهو ما دفعها لدخول مصحة على الفور في سفاجا مكثت فيها لمدة شهرين ونصف، حتى تتمكن من استعادة رشاقتها.