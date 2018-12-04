صور.. سارة علي خان تروج لفيلمها kedarnath بالرقص مع سلمان خان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

زار ابطال فيلم kedarnath سارة على خان وسوشانت سينج راجبوت برنامج الواقع الشهير Bigg Boss 12 الذي يستضيفه النجم الكبير سلمان خان من أجل الترويج للفيلم المنتظر.

خان شاركت صورة لها على على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram مع سلمان خان، وبدت جميلة بشكل مذهل في ثوب أحمر، حيث كانت تروج لفيلمها kedarnath الذي يصادف أنه أول عمل لها في بوليوود.

تلعب سارة دور سائحة هندوسية في فيلم Kedarnath، من إخراج ابهيشيك كابور Abhishek Kapoor، أما سوشانت سينج راجبوت فيلعب شخصية “حمال” مسلم (pitthu) الذي يقع في حبها خلال رحلة يحملها فيها على ظهره لمسافة 14 كم من جوري كوند إلى ضريح كيدارناث.

تقع أحدث الفيلم على خلفية الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة اوتاراخاند المقدسة عند الهندوس، والتي خلفت عدة آلاف من القتلى في عام 2013. ومن المتوقع أن يصدر الفيلم يصدر في 7 ديسمبر.

الممثلة لديها فيلم آخر (Simmba) من المتوقع أن يعرض في نفس الشهر. للمخرج روهيت شيتي وبطولة الممثل رانفير سينج، من المقرر أن يصل الفيلم إلى دور العرض قبل حلول العام الجديد في 28 ديسمبر.