طليقة ماجد المصري الفنانة تنشر صورة جديدة من خطوبة ابنتهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تزوج الفنان المصري ماجد المصري في بداية حياته من فنانة مصرية، وكون معها دويتو غنائي، وقدما معا عدد من الأعمال الناجحة.

ماجد تزوج في بداياته من الفنانة منى إش إش، ابنة الملحن الشهير حسن إش إش، وأنجب منها ولده أحمد ماجد المصري وابنته ماهيتاب، والتي احتفلت بخطبتها مؤخرا.

الفنان المصري أثناء زواجه من منى إش إش كون معها ثنائي غنائي باسم ماجد ومنى، وغنى معها في الملاهي الليلية، ولكن دبت الخلافات بينهما، وحدث الطلاق.

منى إش إش شاركت محبيها في صورة جديدة لها مع ابنتها ماهيتاب ماجد المصري من حفل الخطوبة، وعلقت قائلة: «أمورتي الحلوة ماهيتاب ماجد المصري مبروك يا روح قلب مامي»، وتلقت التهاني من قبل الجمهور.

بعد طلاق ماجد من منى بسنوات أعلن زواجه من خارج الوسط الفني من رانيا أبو النصر، وأنجب منها ولد وفتاة.

ماجد ينتظر عرض مسلسله الجديد «بحر»، والذي يقدم من خلاله شخصية صعيدية، ويشارك ببطولته منة عرفة، نورهان، محمد دياب، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح.