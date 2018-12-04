ظهور نادر لنجل الفنان أحمد مكي.. شاركه في هذه الأغنية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يحب الفنان المصري أحمد مكي التحدث عن حياته الشخصية كثيرا، ويكتفي فقط بالتواصل مع جمهوره عبر حساباته الشخصية والنقاش حول أعماله الفنية.

مكي قرر أن يخرج من عزلته الإعلامية بحلقة صورها مع الإعلامية منى الشاذلي، كشف فيها عن عدد من أسراره الخاصة، والتي لا يعرف الجمهور عنها شيئا.

الفنان المصري تحدث خلال الحلقة التي سيتم عرضها خلال أيام عن حبه للراب، وعن شخصية «الكبير أوي»، والتي قدمها لعدة أجزاء واثرت به جدا، وحققت له النجاح.

كما تحدث الفنان عن قصة حب عاشها في الجامعة، وكانت لها تأثير على حياته فيما بعد، وعن علاقته بنجله الوحيد.

مكي قال إن ابنه ظهر معه في كليب أغنية «أغلى من الياقوت»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وقال مكي إن ابنه بكى اثناء تصوير الأغنية.

«أغلى من الياقوت»، أغنية من كلمات أحمد مكي، ومن إخراج أحمد مكي، وقام بتلحينها شادي السعيد وتم تصويرها في الفيوم.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية مسلسل «خلصانة بشياكة»، مع الفنان هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، وملك قورة.