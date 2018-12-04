شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق" يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق" للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى مطلع يناير المقبل، والعمل من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

وعرض الجزء الأول من الفيلم فى 2014 وشاركه البطولة كل من وأحمد داود، ومحمد ممدوح، وقامت المطربة أصالة بغناء أغنية الفيلم.

يشار إلى أن احمد عز يواصل تصوير فيلمه "الممر" للمخرج شريف عرفة فى الديكورات المخصصة للعمل وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان أحمد رزق والفنان إياد نصار وأخرون من النجوم ولم يتم تحديد موعد عرضه فى السينمات حتى ينتهى مخرجه من تصويره ومونتاجه وعمليات المكساج.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها في يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر والعقل المدبر لهم رضا رزق (أحمد عز)، ويقرر العمل في ورشة العائلة، والزواج من الفتاة التي يحبها، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة.