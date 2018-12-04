محمد رمضان ينشر صورته بعقد مسلسل رمضان 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يحمل ظرفًا في يده. وعلق محمد رمضان على صورته قائلًا: "أكيد في حد هيسأل، يا ترى الظرف اللي في إيدي ده كان فيه إيه علشان أهتم بيه كده؟، بصراحة عقد مسلسل رمضان 2019، ثقة في الله نجاح". يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "نسر الصعيد".

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