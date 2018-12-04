أحمد العوضي ينضم لفريق عمل مسلسل "كلبش 3".. وأمير كرارة يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

انضم الفنان أحمد العوضي لفريق عمل الجزء الثالث لمسلسل "كلبش" والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني من العام المقبل، ونشر العوضي، صور توقعيه على عقد المسلسل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وعلق على الصور قائلاً: "بروسلي كلبش 3 رمضان 2019 الدبابات البشرية"، وسط العديد من التعليقات لأبرز النجوم الذين هنأوه ببطولة المسلسل منهم الفنان صبري فواز، ونجم المسلسل أمير كرارة والذي هنأه على انضمامه للمسلسل على طريقته قائلاً "أهلا بيك في مسلسل مصنع الرجال يا صحبي".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لأحمد العوضي كانت بمشاركته بطولة مسلسل "أبو عمر المصري" للنجم أحمد عز وعرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، كما شارك ببطولة مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربيني وعرض أيضاً بنفس التوقيت.

