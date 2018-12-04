هبة عبدالغني تنتهي من تصوير مسلسلها الكوميدي "حشمت في البيت الأبيض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت الفنانة هبه عبدالغني صورة من كواليس مسلسلها الكوميدي "حشمت في البيت الأبيض"، بعد انتهائها من التصوير.

وأظهرت الصور عدد من النجوم الشابة والوجوه الجديدة المشاركة بالمسلسل، ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، أحمد جمال سعيد، رانيا الملاح، وأنعام سالوسة.

وعلقت "هبه" على الصور قائلة: "فركش آخر يوم تصوير.. قولونا مبروك يا حبايبنا".

والمسلسل يمثل أول مسلسل ميني دراما ويتضمن موسمه الأول على 13 حلقة، وسيتم عرضه على أبليكشن ستعلن عنه الشركة المنتجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مصطفي فكري.