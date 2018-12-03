الفنانة مني فاروق تبدأ تصوير دورها في مسليل " قيد عائلي"

القاهرة - محمد عمار الفنانة الشابة منى فاروق بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي" مني كانت بدائتها في السينما من خلال فيلم الخلبوص مع محمد رجب ثم قدمت بعد ذلك مجموعة من الأعمال الدرامية منها الأب الروحي، ظل الرئيس ،رحيم ، مسلسل "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين والفنانة الكبيرة بوسي

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