خالد سرحان يُؤدّي شخصية "ضابط شرطة" في "قيد عائلي"

كشف الفنان خالد سرحان عن سعادته بمشاركته في مسلسل "قيد عائلي" وفيلم "يوم مصري".

وكشف خالد سرحان، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، عن دوره في مسلسل "قيد عائلي"، إذ يقوم بدور ضابط شرطة تحدث بينه وبين زوجته خلافات ويتأثر بها كثيرا لأنه يحب زوجته كثيرا، أما عن دوره في فيلم "يوم مصري" فأوضح قائلا إنه يقوم بدور "فتوة متدين" يدعى المعلم "بجاني"، مشيرا إلى أن أحداث العمل تدور في إطار الاحتفال بمولد السيدة زينب.

"يوم مصري" بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة ومحمد عادل وسامي مغاوري، ومن تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سرحان الدرامية مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" الجزء الرابع والذي حقق نجاحا كبيرا.