الجامعة الكندية تستضيف أسرة مسلسل "كأنه إمبارح" الإثنين

القاهرة - لايف ستايل
تستضيف الجامعة الكندية، الإثنين، فريق عمل مسلسل "كأنه إمبارح"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بعد النجاح الذي حققه المسلسل بعد عرضه عبر شاشة قناة "cbc".
ويكون في أوّل الحضور النجمة رانيا يوسف وأحمد وفيق وخالد أنور، وغيرهم من أسرة المسلسل.
وتدور أحداث مسلسل "كأنه إمبارح" بشأن رحلة بحث طويلة عن طفل اختفى من والديه، ويُشارك في بطولته رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي وخالد أنور وشادي عادل.
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