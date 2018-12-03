المُخرج محمد سلامة يُروِّج لبرنامجه الجديد "الأبواب المُغلقة"

القاهرة - سارة رفعت
روَّج المخرج محمد سلامة لبرنامجه الجديد "الأبواب المغلقة"، المقرّر عرضه عبر شاشة "أون تي في".
ونشر المخرج الشاب، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة تجمعه بالإعلامي اللبناني جورج قرداحي، قائلا: "الأبواب المغلقة قريبًا".
ويتناول" الأبواب المغلقة" أشهر القضايا التي وقعت على أرض الواقع من ملفات الداخلية، ويتم تناوله بشكل جديد على التلفزيونات العربية.
يُذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سلامة مسلسل "رحيم" الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقّق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة ياسر جلال ونور وصبري فواز وحسن حسني.
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