المؤلف ايمن سلامة ينتهي من كتابة 15 حلقة من "البريمو"

القاهرة - شيماء مكاوي
انتهى المؤلف أيمن سلامة من كتابة 15 حلقة من مسلسل أحمد السقا الجديد الذى يحمل عنوان "البريمو"، ويخوض به المنافسة فى موسم دراما رمضان المقبل، ويواصل مؤلف العمل فى كتابة النصف الآخر من أحداث المسلسل.
ويجسد أحمد السقا شخصية صعيدية خلال أحداث "البريمو"، ولكنها مختلفة عما قدمه فى فيلم "الجزيرة"، كما أن قصة الفيلم بعيدة عما اعتادت عليه الدراما الصعيدية من موضوعات الثأر والسلاح، بل يسلط الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.
مسلسل "البريمو" من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا ومى عمر ومحمد ممدوح، وصفاء الطوخى وإدوارد وكمال أبورية.
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