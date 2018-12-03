نبيل الحلفاوي يؤكد اعتذاره عن مسلسل "ذئاب الجبل" سابقًا

القاهرة - شيماء مكاوي
كشف الفنان نبيل الحلفاوى، عن الدور الذى لم يلعبه فى المسلسل الشهير "ذئاب الجبل"، على الرغم من تكرار عرض الشخصية عليه أكثر من مرة.
الدور الذى عرض على الحلفاوى تأديته فى مسلسل "ذئاب الجبل"، هو الدور الذى يجسد شخصية علوان أبو البكرى، والتى لعبها باقتدار الفنان عبد الله غيث".
البداية جاءت بسؤال وجهه له أحد متابعيه عبر "تويتر" قائلاً: " صحيح يا فنان اتعرض عليك دور علوان البكرى بعد وفاة العبقرى عبد الله غيث وقبله صلاح قابيل وقولتلهم انا زعلتكم فى إيه عايزنى أموت أنا كمان، انا كتبت حكايه عن الموضوع ده وحابب اتأكد من حضرتك".
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