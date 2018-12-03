ياسمين علي تحتفل بوصول "يا بتاع الورد" لـ2 مليون مشاهدة

احتفلت الفنانة الشابة ياسمين علي، بوصول عدد مشاهدات كليب "يا بتاع الورد"، إلى مليون مشاهدة، على "يوتيوب"، وكذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلقت ياسمين، على تحقيق كليبها هذا النجاح بقولها: "كليب يابتاع الورد يحقق مليون مشاهدة على الفيسبوك ومليون مشاهدة على اليوتيوب".

أغنية "يا بتاع الورد" من كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وليد شراقى، ميكس وماستر محمد عباس وإخراج فادى حداد.

يذكر أن ياسمين قدمت خلال شهر رمضان الماضى، تتر مسلسل "أمر واقع" كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع إلهامى دهيمة ومكس وماستر أحمد حسام وجيتار أحمد حسين وأكورديون وائل النجار توزيع أمين نبيل .